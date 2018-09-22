اعتصام لأصحاب الأراضي المحاذية للمستوطنات غربي جنين

اعتصم أهالي جنوب غرب جنين، اليوم السبت، تنديدا بإجراءات الاحتلال التعسفية التي تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات وجدار الضم والتوسع العنصري، لقطف ثمار الزيتون.

وشارك عشرات المزارعين ورؤساء المجالس القروية في قرى العرقة، ونزلة زيد، وطورة، والطرم، الوقفة الاحتجاجية والاعتصام بمحاذاة مستوطنة "شاكيد" وأمام البوابة العسكرية المقامة بالقرب من قرية العرقة وقرى غرب جنين.

وطالب المعتصمون سلطات الاحتلال السماح لهم بدخول أراضيهم دون قيد أو شرط لكي يتمكنوا من قطف ثمار موسم الزيتون، مشيرين إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ عام وضعت قيود وشروط تعجيزية حالة من الوصول إلى أراضيهم خاصة من خلال تحديد ساعات معينة ومحددة للمزارعين، وتحديد عدد الورثة لأصحاب الأراضي، والسماح لسن معين للدخول إلى أراضيهم، ومطالبتهم بعمل كوشان جديد من معسكر سالم سنويا، وتحديد مساحات أراضيهم، ووضع شروط تعجيزية أخرى لدخول الجرارات الزراعية الأمر الذي يؤدي إلى تدمير موسم قطف الزيتون، ووضع شروط معينة لإخراج ثمار الزيتون.