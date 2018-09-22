مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة والاحتلال يعتقل موظف أوقاف

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، تحت حماية جيش الاحتلال البلدة القديمة في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، ان عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية جنود الاحتلال اسواق البلدة القديمة، من جهة سوق اللبن وصولا عبر قصبة السوق الى باب البلدية القديمة عين العسكر، ما تسبب بإعاقة مرور المواطنين، وبث حالة من الرعب في صفوف اطفال القاطنين والتجار.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، موظفا يعمل في تكية ابراهيم الخليل في البلدة القديمة وسط المدينة، وفتشت منزلا ببلدة ترقوميا غرب المحافظة.

وأفاد نائب مدير اوقاف الخليل جمال ابو عرام، بأن قوات الاحتلال اعتقلت موظف مديرية اوقاف الخليل الذي يعمل في تكية سيدنا ابراهيم، الشاب اسلام راتب زاهدة (28عاما) اثناء تواجده على "باب 7" المؤدي للحرم قرب التكية في البلدة القديمة.