غزة تُشيع جثمان الشهيد "كلاب" الذي ارتقى خلال مواجهات الامس

شيعت جماهير غفيرة من ابناء شعبنا اليوم السبت، جثمان الشهيد الشاب "كريم كلاب" "25"عاماً الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات امس الجمعة والتي حملت عنوان "جمعة كسر الحصار".

الجنازة التي وصلت الى منزل عائلة الشهيد في أبراج المخابرات شمال قطاع غزة ، لإلقاء نظرة الوداع من قبل عائلته قبل ان يوارى جثمانه الي مثواه الأخير .

ويشار الى ان ارتقاء الشهيد كلاب رفع شهداء مسيرات العودة الى 184 شهيد و 20472 اصابة بجراح مختلفة و اختناق بالغاز منذ انطلاق مسيرات العودة و كسر الحصار في 30 مارس الماضي.

صور للزميل : داود ابو الكاس















