وزير سابق يكشف مصير رواتب موظفي السلطة الشهر الجاري وأخر مهلة لحماس

أكد الوزير السابق حسن عصفور اليوم السبت ان الوفد الأمني المصري الذي يزور قطاع غزة اليوم سيمهل حركة حماس مدة أسبوعين للرد على المقترحات التي زود بها من قبل وفد حركة فتح الأسبوع الماضي وسيوجه رسالة لحركة حماس بضرورة المصالحة.

وبشأن بدء تطبيق العقوبات الشهر الجاري على موظفي قطاع وقال عصفور، لا خصومات جديدة هذا الشهر كما يقال والراتب ستكون يوم الأربعاء الموافق 4/10/2018 " وفقا لمعلوماته.

ويشار الى ان الرئيس محمود عباس هدد بمزيد من العقوبات على قطاع غزة ، وخاصة بعد فشل مباحثات المصالحة في القاهرة وإصرار الوفد الفتحاوي على التمكين الكامل.