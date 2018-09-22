اعتداء إرهابي يودي بحياة عسكريين إيرانيين خلال عرض عسكري في الأهواز جنوبي البلاد

هاجم مسلحون قوات الجيش والحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري للقوات المسلحة (في الذكرى السنوية 38 لأسبوع الدفاع المقدس (فترة الحرب المفروضة على ايران لثماني سنوات)) في مدينة الأهواز جنوب غربي ايران، وأسفر الهجوم عن سقوط شهداء وجرحى من العسكريين.

هذا ولم يتضح بعد عدد القتلى، كما لم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن.

وغادر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العرض العسكري بعد نبأ الهجوم المسلح في الأهواز.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من المسلحين قاموا باطلاق النار على العسكريين والناس المتواجدين في موقع العرض العسكري، ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين.