« الصحة العالمية »: القطاع الطبي بغزة على وشك الانهيار وضحاياه 51

فلسطين اليوم -وكالات

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس (8/1)، من أنّ الخدمات الصحية في قطاع غزة باتت على وشك الانهيار، محذرة من أنّ ضحايا القطاع الطبي بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي قد بلغ واحد وخمسين شخصاً من الطواقم الطبية سقطوا حتى الآن بين شهيد وجريح.

وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فقد تسببت شدة القصف الجوي وعمليات الهجوم البري، خلال العدوان الإسرائيلي الجاري، في "تقييد حركة المرضى والخدمات الطبية الطارئة بصورة خطيرة، كما قيّدت من تحركات العاملين في القطاع الصحي، والذين يقومون بإيصال الخدمات الطبية".

وطبقاً لبيانات المنظمة؛ فقد قتل نحو واحد وعشرين من العاملين في القطاع الطبي الفلسطيني بقطاع غزة، وجُرح ثلاثون آخرون منهم، علاوة على تعرّض قوات الاحتلال لإحدى عشرة سيارة إسعاف للقصف.

وتؤكد المنظمة الدولية، أنّ المراكز الصحية الحكومية التي لا تزال تعمل في غزة، لا يتجاوز عددها تسعة وعشرين من أصل ستة وخمسين مركزاً صحياً.

من جانب آخر؛ أشارت المنظمة إلى أنه لم يتم رصد حالات إصابة بالأمراض المُعدية والأوبئة في قطاع غزة، غير أنها تعمل على وضع نظام مراقبة لهذا الغرض.