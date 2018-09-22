بالصور: السويدان يغرد عن الشيخ سلمان العودة ويدعو له بالحرية

نشر المفكر الكويتي طارق السويدان، تغريدة على "تويتر" تمنى فيها الحرية من الاعتقال للشيخ الداعية سلمان العودة، وباقي معتقلي الرأي في السعودية .

وقال السويدان في تغريدته: "اللهم نسألك الحرية لشيخنا د. سلمان العودة وإخوانه المعتقلين في كل مكان".

وكان السويدان قد وصف العودة وآخرين من الدعاة المعتقلين أنهم من أفضل الدعاة.

وقال في منشور له على فيسبوك، "إن سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، الذين اعتقلوا، من أفضل الدعاة الذين كان لي شرف الاحتكاك بهم، والنهل من علمهم الغزير".

وتابع طارق السويدان في منشوره: "أسأل الله أن يجزيهم خيرا على ما قدموه للأمة ويحفظهم وأهلهم من كل سوء".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، وجهت 37 تهمة متعلقة بالإرهاب للشيخ العودة، فيما طالبت النيابة العامة بقتله تعزيرا.

واعتقل الشيخ العودة مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن سلسلة اعتقالات شملت أبرز الدعاة والمفكرين في السعودية.

وعانى الشيخ العودة من ظروف صحية صعبة خلال فترة سجنه التي تستمر منذ أكثر من عام، والتي بدأها في سجن ذهبان السياسي بجدة، قبل أن ينقل إلى سجن الحائر في الرياض.