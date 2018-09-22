184 شهيدًا و20 ألف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة



قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 184 فلسطينيًا على حدود قطاع غزة، منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، في 30 مارس/ آذار الماضي.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة على حسابه الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك" مساء الجمعة، أن من بين الشهداء 32 طفلًا وسيدتين.

وذكر أن عدد المصابين ارتفع إلى 20472، بينهم 5093 بالرصاص الحي والبقية بالشظايا والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وبين القدرة أن من بين الإصابات 448 شخصًا وصفت جراحهم بالخطيرة.

وارتقى آخر هؤلاء الشهداء وهو كريم كُلاّب مساء أمس شرق مدينة غزة، فيما أصيب 54 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 5 وصفت حالتهم بالخطيرة.