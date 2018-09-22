الاحتلال يحرق مزرعة في سبسطية غرب نابلس

أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مزرعة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، عقب اقتحامها البلدة وإطلاقها وابلا من الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال أحرقت مزرعة عقب اقتحامها البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، وأنزلت كافة الأعلام الفلسطينية في البلدة.

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في المنطقة، أصيب خلالها عدة مواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

يشار إلى أن بلدة سبسطية شمال نابلس، تشهد بشكل شبه يومي مواجهات مع الاحتلال، واقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية فيها من حين إلى آخر.