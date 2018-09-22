أولمرت: عباس الرجل الذي لم يقل (لا) لخطتي لتحقيق السلام

استقبل رئيس السلطة محمود عباس، مساء أمس الجمعة، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت.

وقال أولمرت، خلال اللقاء، "أنا سعيد جدا للقاء الرئيس عباس، حيث أننا لم نلتق منذ وقت طويل".

وأضاف: "الرئيس عباس أولا وأخيرا هو رئيس الشعب الفلسطيني، وهو قائد سياسي عظيم، والشخص الأكثر أهمية للتطورات المستقبلية والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

واشار أولمرت الى إن على كل واحد في أميركا وأوروبا، وإسرائيل، أن يفهموا أمرين، الأول أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع التاريخي الفلسطيني الإسرائيلي.

والثاني أن هذا الحل ممكن، والشيء الثالث وربما الأول إن الرئيس محمود عباس هو الوحيد القادر على إنجازه، والذي أثبت في الماضي أنه ملتزم في تحقيقه ولهذا أنا أحترمه كثيرا، فهو الشخص الأكثر ذي صلة لهذه العملية في المستقبل.

وقال أولمرت، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن هذا الأمر سيفهمه ليس فقط شعب الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا، وإنما الفلسطينيون سيفهمون ذلك، كما أنه هام جدا أن يفهم ذلك الشعب الإسرائيلي".

وأكد أن الرئيس محمود عباس "هو الرجل القادر على فعل ذلك وهو يريد تحقيقه، فهو يحارب ضد الإرهاب لأن ذلك جزء من التزامه لتحقيق السلام".

واضاف أولمرت: "أنا متأكد وكما قال الرئيس عباس أنه لو كان بإمكاني الاستمرار بمنصبي حتى النهاية (لثلاثة شهور أو أربعة) لتحقق السلام منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأرى أنه مهم جدا القول والتأكيد أن الرئيس عباس لم يرفض خطتي – لم يقل "لا" مطلقاً – وكررت هذا على مدار السنوات التسع الماضية في كل مكان ذهبت إليه".

وأكد أن "الرئيس عباس لم يقل "لا"، ولم يقل "نعم"، ولكن لو بقيت رئيسا للوزراء وقتاً أطول لكان بمقدورنا تحقيق السلام كما يقول الرئيس عباس اليوم وهذه حقيقة".