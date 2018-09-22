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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - قوات الاحتلال
  • 08:46 - 22 سبتمبر 2018
معتقل معتقل
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ذكرت إذاعة صوت الأسرى اليوم السبت ، أن ثلاثة أسرى من القدس والضفة المحتلتين يدخلون اليوم 22 من سبتمبر أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير أحمد محمد أحمد عبيد (51 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات بالإضافة إلى 32 عامًا، ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير فتحي محمد محمود النجار (50 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير رامي علي محمد جمعة مصطفى (33 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

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