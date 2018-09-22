وفد المخابرات المصرية يزور غزة اليوم للقاء حماس لهذا السبب!

أكد مصدر مطلع رفيع المستوى في قطاع غزة أن وفدا من المخابرات المصرية سيصل غدا السبت قطاع غزة للقاء قادة حركة "حماس".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر قوله إن الوفد الأمني المصري سيضم اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، ومصطفى شحاتة، القنصل المصري الجديد لدى فلسطين، مضيفا أنه سيصل غزة صباح السبت عبر حاجز بيت حانون"إيرز"، وسيلتقي قيادة حركة حماس​​​.

ومن المتوقع أن يعقد الوفد المصري لقاءات مع قيادة حركة حماس في غزة لبحث اتفاق المصالحة مع فتح، كجهة راعية له.

وأنهى وفد من حركة فتح برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الأربعاء الماضي زيارة إلى القاهرة التقى خلالها المسؤولين المصريين.

وتأتي زيارة الوفد المصري هذه في ظل تعثر المصالحة الفلسطينية.