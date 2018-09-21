بحر: مسيرات العودة مستمرة ومتصاعدة بكافة الوسائل المتاحة

شارك وفد من المجلس التشريعي اليوم في "جمعة كسر الحصار"، خلال مسيرات العودة الكبرى شرق مدينة رفح، وترأس الوفد البرلماني رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر.

و أكد بحر ، أن المسيرات مستمرة ومتصاعدة بكافة الوسائل المتاحة حتى فك الحصار بشكل تام عن شعبنا في قطاع غزة، مشددا على أن شعبنا لن يصبر كثيرا، وسيستخدم كل ما اتيح له من وسائل .

وقال:"أن وحدات مسيرات العودة والمشاركين فيها هم الممثل الشرعي لشعبنا، وليس أي احد أخر، و أن من يفرض على شعبنا العقوبات لا يمثله".

وثمن بحر الحراك الجماهيري الفعال والمستمر منذ 26 أسبوع متواصل، ملفتا أن استمرار تلك الفعاليات وتصاعدها يؤكد ايمان شعبنا بحقه في فك الحصار والعيش بحرية وكرامة.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية تقف من خلف تلك المسيرات السلمية وتراقب ردة فعل الاحتلال عليها، وستعمل على حماية تلك المسيرات من عنجهية الاحتلال، وستتحرك في الوقت المناسب، بحيث تحافظ على أرواح أبناء شعبنا المشاركين في تلك المسيرات.

ولفت إلى أن مسيرات العودة الكبرى تشكل أسلوباً نضالياً إبداعياً متميزاً لفضح وإحراج الاحتلال على الساحة الإقليمية والدولية، مضيفاً أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والارتباك أمام الجحافل الهادرة التي ستربض بكل قوة وشموخ أمام الأسلاك الزائلة.