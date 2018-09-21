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ابو زهري: تصريحات عباس بشأن المفاوضات "طعنة"لشعبنا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:19 - 21 سبتمبر 2018
سامي ابو زهري سامي ابو زهري
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وصف الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري تصريحات الرئيس عباس التي أبدى خلالها استعداده لمفاوضات سرية أو علنية مع "إسرائيل"، بأنها طعنة لشعبنا الذي يتعرض لاعتداءات يومية من قبل الاحتلال.

كان عباس قال في حديث للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر الإليزيه في العاصمة باريس اليوم الجمعة: "نحن قلنا موقفنا بالنسبة للمفاوضات التي لم نرفضها بالمناسبة، ويقول الإسرائيليون إن الفلسطينيين يرفضون المفاوضات، أنا أتحداهم أن مرة واحدة دعينا لمفاوضات سرية أو علنية في أكثر من دولة ورفضنا، بل كان الرفض دائما من نتنياهو".

وأضاف أننا "مستعدون أن نذهب الى المفاوضات سرية أو علنية، ويكون الوسيط الرباعية الدولية ودول أخرى، ونحن نرحب بأي دولة أوروبية أو عربية، مع أن العرب يرفضون أن يكونوا وسيطا، ونشكرهم دائما على مواقفهم معنا عبر التاريخ".

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