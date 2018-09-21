"الجهاد" تشيد بالجماهير الحاشدة في فعاليات "جمعة كسر الحصار"

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالزحف الجماهيري الكبير، الذي شارك في فعاليات "جمعة كسر الحصار"، بمخيمات العودة، في كافة محافظات قطاع غزة.

وأعرب القيادي بالحركة وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، عن تقديرهم واعتزازهم بهذا الزخم الجماهيري الحاشد بالآلاف، والذي يؤكد مجددا انحياز شعبنا وتخندقه في ميدان المواجهة، وتحدي عدوان الاحتلال.

وبين - خلال مشاركته للجماهير فعالياتها في مخيم العودة شرق مدينة غزة - أن شعبنا الذي يواصل مسيرة التضحية والانتفاضة بهمة وثبات، قادر على إفشال المؤامرات التي تخطط لتركيعه، ومصمم على تحقيق كامل أهدافه وتطلعاته.

وشدد الحرازين على أهمية مساندة شعبنا ونصرته، في المواجهة التي يتصدرها دفاعا عن شرف وكرامة أمتنا، من جميع مكونات العالم العربي والإسلامي، لاسيما في هذه الظروف العصيبة والقاسية التي تمر على قضيتنا ومقدساتنا.

ونوه إلى أن التاريخ لن يرحم من قصّر أو تهاون أو تقاعس عن أداء واجب الإسناد الإنساني والأخلاقي والشرعي لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحديدا في غزة المحاصرة.