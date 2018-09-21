الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في فعاليات "جمعة انتفاضة الاقصى "

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في فعاليات "جمعة انتفاضة الاقصى" الجمعة المقبلة.

و في نهاية جمعة "كسر الحصار " وجهت الهيئة التحية لجماهير شعبنا المشاركة في جمعة كسر الحصار عن غزة، و لشهداء شعبنا الذين ارتقوا في المواجهة مع العدو و اسرانا الابطال عموما و للأخ "خضر عدنان موسى والاخ /عمران الخطيب "المضربين عن الطعام رفضا لتعسف السجان وغطرسة المحتل .

و دعت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الجمعة الاشقاء العرب والمسلمين واحرار العالم الى رفع الحصار الصهيوني والعقوبات عن قطاع غزة، ودعم صمود اهلنا بالقدس والضفة الغربية والصامدين بال48-.

و أضاف البيان: "من العار ان تحاصر غزة وهي في وسط امة تملك المقدرات البشرية والاقتصادية ومن غير المقبول ان تعيش غزة في الظلام بينما يضيئ النفط العربي معظم عواصم الدنيا-وللمحتل نقول اما رفع الحصار او مواجهة شعبنا الاعزل ومسيراتنا المستمرة وليتحمل العالم تبعات ذلك".

و أكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار دون توقف او تردد حتى تحقق اهدافها التي انطلقت من اجلها –مشددين على سلمية وشعبية المسيرات وادواتها بكل اشكالها موجهين التحية للمشاركين في الارباك والازعاج الليلي للعدو ومستوطنيه

و شددت على ضرورة استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية كخطوة على طريق مواجهة صفقة القرن ومخططات ادارة ترامب المتبجحة التي اخذت على عاتقها حماية المصالح الصهيونية على حساب حقوق شعبنا في الحرية والعودة الى الديار.

وفي السياق، جددت الهيئة شكرها للدور والرعاية المصرية لملف المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ,مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار توجيهاته لتسهيل اجراءات السفر على المعابر والحواجز رغم تفهمنا للإجراءات والضرورات الامنية التي تتطلبها حماية امنها القومي.