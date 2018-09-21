الأسيرات في سجن "هشارون" يواصلن رفض الخروج لـ "الفورة"

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الشارون" يواصلن رفض الخروج إلى الفورة "ساحة السجن" منذ الخامس من ايلول الجاري رفضاً منهن لإعادة الإدارة تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة السجن.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، "إن الأسيرات الفلسطينيات لم يخرجن للفورة بشكل متواصل منذ 16 يوما".

وأشار إلى أن مصلحة السجون عرضت على الأسيرات أن يتم تشغيل الكاميرات بشكل دائم، وأن يتم الرجوع إليها فقط في حالة وجود "حدث أمني"، أو إغلاق الكاميرات لمدة ساعتين يومياً ومن ثم إعادة تشغيلها؛ إلا أن الأسيرات رفضن ذلك قطعياً".

يشار إلى أن (31) أسيرة يقبعن في معتقل "هشارون"، إضافة إلى (20) أخريات في معتقل "الدامون".