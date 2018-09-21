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شبان ثائرون يتمكنون من إزالة أجزاءٍ من السياج الزائل شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:08 - 21 سبتمبر 2018
قص السياج الزائل قص السياج الزائل
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تمكن الشبان الثائرون مساء الجمعة، من إزالة أجزاء من السياج الزائل على الحدود الشرقية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48.

وأفاد مراسلنا أن الشبان الثائرون شرق مخيم ملكة إلى الشرق من مدينة غزة تمكنوا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان #جمعة_كسر_الحصار من إزالة أجزاء من السياج الزائل.

وأشار مراسلنا إلى أن الجمعة السادسة والعشرين تشهد مشاركة واسعة من الجماهير الفلسطينية الغاضبة تجاه الحدود الشرقية للقطاع، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 12 عاماً.

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