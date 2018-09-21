انطلاق #جمعة_كسر_الحصار

بدأت الجماهير الفلسطينية عصر اليوم الجمعة، التوافد إلى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في الجمعة السادسة والعشرين من مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا أن الآلاف من الجماهير وصلوا إلى مخيمات العودة الخمس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وبدأوا بإشعال إطارات السيارات قرب السياج الزائل تزامناً مع اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع واستهداف الطواقم الطبية والصحفية بشكل مباشر.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة السادسة والعشرين والتي تحمل عنوان #جمعة_كسر_الحصار.

يُشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في الثلاثين من آذار الماضي، للمطالبة بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، واستشهد من انطلاق المسيرة 183 شهيداً وأصيب أكثر من 20 ألفاً بجراح مختلفة.

يتبع..