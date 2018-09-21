الاحتلال يناقش مخططين لبناء 310 وحدات استيطانية في القدس

ذكرت وسائل أعلام الاحتلال اليوم الجمعة، ان ما تُسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء في القدس" ستناقش مخططين لبناء 310 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام الاحتلال، إلى أن أحد المخططين يستهدف زقاقا في حي الشيخ جراح وسط المدينة، وذلك لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.

وتزعم قوات الاحتلال الإسرائيلي أن البناء سيتم على قطعتين مملوكتين لمستوطنين في الخارج، مشيرة إلى وجود منازل يقيم فيها فلسطينيون على الأراضي المُستهدفة، لافتة إلى أنه سيتم إخلاء المنازل بناء على طلب تقدمت به جمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية.

يشار إلى أن معظم المنازل المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح هي أملاك وقفية وضع الاحتلال يده عليها، وصادرها لصالح ما يعرف بـ “حارس أملاك الغائبين” ثم نقلت ملكيتها لما يعرف بـ “القيم العام” الذي قام بالتصرف بها ونقل ملكيتها إلى عائلات يهودية.

ويتضمن المخططان بناء 15 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح، وسط القدس، و75 وحدة استيطانية في بيت حنينا شمالي المدينة المحتلة، و220 في مستوطنة “نوف زيون” جنوبي المدينة.