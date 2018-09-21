مسيرة في الخان الاحمر تنديدا بقرار الاحتلال هدم القرية

شارك مئات المواطنين والمتضامنين الأجانب ظهر اليوم الجمعة، في مسيرة انطلقت عند الشارع الرئيسي لقرية الخان الأحمر الواصل بين مدينتي أريحا والقدس المحتلة، تنديدا بقرار الاحتلال هدم وتهجير سكان القرية.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بسياسات وجرائم الاحتلال وإجراءاته بحق أبناء شعبنا، والتي تأتي بدعم وضوء أخضر من الإدارة الأميركية.

وشد محيط قرية الخان الأحمر تواجدا مكثفا لجيش وشرطة الاحتلال، التي نصبت العديد من الحواجز على الطرق الرئيسية، بهدف منع المتظاهرين من الوصول إلى القرية.

واحتجزت قوات الاحتلال ثلاث حافلات تقل مواطنين ومتضامنين جاءوا لدعم الأهالي هناك، ولم تسمح لهم بالمرور.

وكان العشرات من أبناء شعبنا قد أدوا صلاة الجمعة في الخان الأحمر، وأكد خطيب الجمعة، أهمية رص الصفوف، والحفاظ على الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

كما ألقيت كلمات أكد المتحدثون فيها ضرورة مواصلة دعم وإسناد أهالي الخان الأحمر، واستمرار الحشد والمشاركة الشعبية في خيمة الاعتصام المقامة هناك لمنع الهدم وإفشال مخططات الاحتلال.