كحلون يأمر بتحويل أموال المقاصة لعائلة مستوطن قتل في غوش عتصيون

أمر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون، اليوم الجمعة، بخصم أموال من المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بحجّة أنها ستدفع لعائلة منفذ عملية غوش عتصيون خليل جبارين (16 عامًا) الذي قتل مستوطنًا منذ أيام في عملية طعن.

وأوضح كحلون في تغريدة له عبر توتير أنه سيعمل على نقل تلك الأموال لعائلة المستوطن القتيل.

وأشار إلى أنه سيفحص طرقًا أخرى للحد من النشاط الاقتصادي لعائلة منفذ العملية.

الجدير ذكره أن الفتى خليل جبارين تمكن من قتل مستوطناً وإصابة أخر بجراح متوسطة في عملية طعن بطولية قرب مستوطنة غوش عتصيون بالضفة المحتلة، وأصيب الفتى جبارين برصاص مستوطن إسرائيلي قبل اعتقاله.