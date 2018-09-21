اندلاع حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة"

اندلعت منذ صباح اليوم الجمعة، حرائق عدة في الأحراش الزراعية في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المحاذية لقطاع غزة بفعل بالونات حارقة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن حريقاً كبيراً اندلع في كيبوتس "نير عام"، إضافة إلى اندلاع حريقاً في كيبوتس ايرز شمال القطاع، كما اندلع حريقاً قرب محطة القطار في سديروت.

وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني في جيش الاحتلال تمكنت من السيطرة على النيران بعد أن التهمت الأحراش الزراعية.

يُشار إلى أن البالونات الحارقة وسيلة جماهيرية شعبية يستخدمها الثائرون في مسيرات العودة وكسر الحصار "الإسرائيلي" رداً على جرائم جنود الاحتلال بحق المشاركين السلميين في المسيرات على حدود قطاع غزة.

واستشهد منذ انطلق مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ (30/3/2018) نحو 183 شهيداً وأصيب أكثر من 20 ألفاً بجراح مختلفة.