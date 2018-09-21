إيران تدعو للضغط على "إسرائيل" للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي

دعا مندوب إيران الدائم في المنظمات الدولية بفيينا، كاظم غريب آبادي،، إلى ممارسة الضغوط على "إسرائيل" لإرغامها على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، دون قيد أو شرط.

وقال آبادي في تصريح صحفي خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "نزع السلاح النووي هو أحد الأهداف الرئيسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ورغم أنه مازال في مقدمة أولويات المجتمع العالمي، ولكن للأسف لم يشهد تطورا ملحوظا طيلة 50 عاما".

وأكد أن السعي لإيجاد شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، لا ينبغي أن يطرح كبديل، عن إجراءات حظر النشر أو تدمير كافة الأسلحة النووية في العالم.

وتابع من الضروري إيجاد منطقة منزوعة من السلاح النووي في الشرق الأوسط، لأن أنشطة "إسرائيل" النووية تهدد المنطقة وما وراءها.

وانتقد المندوب الإيراني الدعم الذي تقدمه القوى الكبرى، للحكومة "الإسرائيلية" في العديد من الحالات، مؤكدا ضرورة قطع هذا الدعم، وقال إن السبيل للحفاظ على سلام منطقة الشرق الأوسط وأمنها، يتمثل في ممارسة الضغوط على تل أبيب للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، دون قيد أو شرط، وإخضاع جميع منشآتها النووية لإشراف الوكالة الدولة للطاقة الذرية.