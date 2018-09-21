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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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القبض على شخص نصب بمليون شيقل في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 10:53 - 21 سبتمبر 2018
الشرطة الفلسطينية الشرطة الفلسطينية
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ألقت صباح الجمعة شرطة بيت لحم القبض على شخص متهم بالنصب بمبلغ مليون شيكل وصادر بحقه 16 أمر حبس في منطقة كريميزان غرب بيت جالا.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه وفي إطار متابعة الظواهر السلبية وبعد تسجيل العديد من الشكاوى والبلاغات من مواطنين سكان منطقة كريميزان في بيت جالا حول تواجد أشخاص من خارج المنطقة وآخرين يقومون بالتشحيط وازعاج المواطنين وشبهات أخرى فقد تم تسيير دوريات بالزي المدني في المنطقة من الشرطة والاجهزة الامنية.

وأضاف ارزيقات أنه تم ليلا متابعة الأوضاع في هذه المنطقة وتم إحضار عدد من الأشخاص المشتبه بهم والتأكد منهم ومن بينهم شخص من سكان محافظة الخليل وصادر بحقه 16 مذكرة بتهم النصب بمبلغ مليون شيكل.

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