اسبانيا تتجه للاعتراف بدولة فلسطين

رحب وزير الخارجية، رياض المالكي، اليوم الجمعة، بتوجه أسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين.

وقال "المالكي" في بيان صحفي، "نحن سعداء بتوجه اسبانيا الجديد في بحث الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف "التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية اسبانيا جوزيف بوريل إنما هي تصريحات مباركة ومشجعة وتدعو إلى التفاؤل لقرب اتخاذ اسبانيا مثل هذا القرار".

ولفت أنه زار العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الشهر الجاري، والتقى نظيره الاسباني، حيث طرح عليه فكرة الاعتراف بدولة فلسطين، إما جماعة ضمن دول الاتحاد الأوروبي المعنية بهذا الاعتراف، أو فرادا ودون الحاجة لانتظار المزيد من الوقت.

وأضاف "خضنا نقاشا معمقا حول خلفية التزام اسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي جاءت على لسان رئيس الوزراء سانشيس عندما كان في المعارضة أو من خلال موقف حزبه كحزب اشتراكي أعلن تأييده للاعتراف في حال وصل للحكم".

وأكد المالكي أنه سيتواصل مع نظيره "بوريل" من أجل تسريع هذه الإجراء.

والأربعاء الماضي كشف وزير الخارجية الإسباني، عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وأن هذا الملف مطروح على طاولة الحكومة لحين اتخاذ قرار أوروبي بالإجماع.

وأوضح بوريل، أن مدريد ستُمهل شركاءها الأوروبيين فترة معقولة للتوصل إلى توافق حول الموضوع، مؤكداً أنه سيُترك لكل دولة أن تتخذ القرار الذي تراه مناسباً إذا تعذّر التوصل إلى التوافق.