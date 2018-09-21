وفاة رئيس فيتنام تران داي كوانغ عن عمر يناهز 61 عاما

توفي رئيس فيتنام، تران داي كوانغ، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 61 عاما، وفق ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وكالة "VNA" الفيتنامية للأنباء: "توفي الرئيس تران داي كوانغ في الساعة 10:05 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم الجمعة، 21 سبتمبر الجاري، في المستشفى".

من جهته أفاد التلفزيون المحلي بأن أسباب وفاة الرئيس تعود إلى "مرض جدي"، وذلك "بالرغم من الجهود التي بذلها الأطباء والأخصائيون المحليون والأجانب".

وولد الرئيس الفيتنامي العاشر، تران داي كوانغ، عام 1956. وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون. ومنذ السبعينيات من القرن الماضي شغل مناصب مختلفة في وزارة داخلية فيتنام.

وفي الفترة ما بين عامي 2006 و2011 كان عضوا في اللجنة الشعبية المركزية للأمن العام ونائبا لوزير الأمن العام. وعام 2011 تم تعيينه بمنصب وزير الأمن في البلاد، كما كان عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي وعضوا في مجال الدفاع والأمن الوطني.

وشغل تران داي كوانغ منصب رئيس الدولة في أبريل عام 2016.