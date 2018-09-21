8 دول أوروبية تطالب إسرائيل بعدم هدم الخان الأحمر

انضمت ألمانيا اليوم الخميس، والأعضاء الأوروبيين الحاليين والجدد بمجلس الأمن الدولي، في توجيه دعوة لإسرائيل لوقف خططها الرامية إلى هدم قرية بدوية في الضفة الغربية.

وأعطت ما تسمى بالمحكمة العليا في "إسرائيل" الضوء الأخضر لهدم قرية الخان الأحمر في أوائل الشهر الجاري.

وأصدرت ثماني دول أوروبية هي: بريطانيا وفرنسا وهولندا وبولندا والسويد وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا بيانا يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها.

وجاء في البيان "كما أكدنا مرارا، فإن عواقب هدم هذا المجتمع (القرية) وتشريد سكانه، بمن فيهم الأطفال، ستكون خطيرة للغاية وستهدد بشكل جدي جدوى حل الدولتين وتقوض آفاق السلام".

وتعتبر "إسرائيل" القرية "غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي" الامر الذي رد عليه الناقدون بأنه من المستحيل تقريباً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الحصول على تصاريح بناء لمثل هذه المواقع.

وأدت الاحتجاجات في تموز/يوليو الماضي ضد الإخلاء المخطط له إلى إصابة 35 شخصًا. كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إخلاء القرية.

وستنضم ألمانيا وبلجيكا إلى مجلس الأمن لمدة عامين في كانون ثان/يناير المقبل 2019 كعضوين غير دائمين.