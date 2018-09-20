آيزنكوت يحذر من انفجار أمني في الضفة

حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الخميس، من "تصاعد احتمالات اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية" المحتلة، نتيجة الإجراءات الأميركية والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفقًا لما أوردته "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا).

وقال آيزنكوت، في عرضه لتقييم جيش الاحتلال الإسرائيلي للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، خلال نقاش "الكابينيت"، إن "احتمالات تفجر الوضع في الضفة تتراوح بين 60 إلى 80%".

واعتبر آيزنكوت أنه "إذا اندلعت أعمال عنف فستكون أكثر شدة من تلك التي في غزة، في ظل الحاجة لنشر قوات كبيرة في الضفة، وفي ظل اختلاف طبيعة الاحتكاك مع المواطنين الفلسطينيين فيها".

وجاءت تقديرات الجيش الإسرائيلي التي عبّر عنها آيزنكوت، "في ظل الظروف الإشكالية الحالية، خاصة الصدام بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقيادة الفلسطينية، والإجراءات الدبلوماسية والمالية والسياسية التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخرا".

وأشار المصدر إلى "الظروف الإشكالية التي دفعت آيزنكوت إلى هذا التقييم ‘المتشائم‘ وفي مقدمتها المواجهة بين الرئيس الفلسطيني وإدارة ترامب، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذها البيت الأبيض ضد السلطة الفلسطينية، إلى جانب علاقاته الهشة مع الدول العربية والضغوط التي يتعرض لها للتوصل إلى مصالحة مع حماس، في ظل تراجع حالته الصحية وشعوره بأنه يقدم مساعدات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية عبر التنسيق، وإسرائيل تعتبر ذلك ليس كافيًا".

وحذر رئيس أركان الاحتلال، من أن الأسبوع القادم قد يشهد توترًا شديدًا في الضفة بالتزامن مع إلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطابًا في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويتوقع أن يكون الخطاب هجوميًا باتجاه واشنطن وتل أبيب، وينعكس ذلك على الأرض بتفجر مواجهات في الضفة، ومعتبرًا أن الخطاب قد يحرّض "الإرهاب الفردي".

وكرر آيزنكوت اقتراحات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على الوزراء في "الكابينيت"، بما في ذلك "تحسينات اقتصادية في الضفة الغربية، والعمل على إدارة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الفلسطينيين بصورة سليمة"، معتبرًا أن الأميركيين "لا يفهمون بالكامل تداعيات كل إجراءاتهم على الأرض"، وفي الوقت نفسه أكد آيزنكوت على أهمية إيجاد حل لما وصفه بـ"الضائقة المدنية" في قطاع غزة.

وشدد آيزنكوت على ضرورة التركيز على ما وصفه بـ"الجبهة الشمالية" (في إشارة إلى لبنان وسورية) أيضًا، مشيرًا إلى إمكانية أن "تجد إسرائيل نفسها في مواجهة في جبهات ثلاث، هي سورية ولبنان وفي الضفة وكذلك في غزة".

وأوضح المصدر أن الوزراء أعضاء "الكابينيت"، لم "يتأثروا" من تصريحات آيزنكوت، التي اعتبروها غير جديدة، فيما نقلت القناة عن مسؤول كبير في الحكومة أن الشعور العام لدى أعضاء "الكابينيت" هو أن رئيس الأركان "تحدث إلى البروتوكول".