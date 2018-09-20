"مدى" يعلن اطلاق العمل في مؤشر حرية الصحافة في فلسطين

أعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" بدء العمل لإطلاق مؤشر عام لقياس حرية الصحافة في فلسطين في نهاية العام الجاري، في اطار عمله الدؤوب لتعزيز حرية الصحافة في فلسطين.

وتم الاعلان عن ذلك خلال لقاء شاركت فيه مجموعة من الاعلاميين/ات والمختصين، عقد في مقر مركز "مدى" بمدينة رام الله، وخصص للتعريف بالمؤشر واهميته، ولمناقشة المحاور والقضايا الرئيسية التي يفترض ان يتضمنها المؤشر، كي يكون شاملا ومعبراً موضوعياً ودقيقاً عن حال حرية الصحافة في فلسطين.

واكد المشاركون على اهمية انجاز مؤشر عام لقياس حرية الصحافة في فلسطين انطلاقا من خصوصية الحالة الفلسطينية المحلية، واثر دورية صدور المؤشر في التأثير ايجابا نحو مزيد من تكريس الحريات الاعلامية، وفي مساعدة مختلف الجهات المعنية عند تحديد السياسات المتعلقة بالإعلام.

واشار مركز "مدى" في بيان الى انه كان نشر استطلاعا للرأي حول حرية الصحافة في فلسطين اوائل العام الجاري، اظهر ان 91 بالمئة من الصحافيين الذين شملهم الاستطلاع يتعرضون لانتهاكات تتعلق بعملهم. كما وأكد 89 بالمئة منهم، أن هناك إجراءات قانونية تمنع وصولهم للمعلومات. ويشير هذا الى بعض العوائق التي تعترض تحقيق الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الصحافة وعليه فان اطلاق مؤشر عام لفحص تعميم المعلومات ووصولها بشكل مهني للجمهور، من شأنه ان يعطي صورة مفصلة واكثر عمقا عن حال حرية الصحافة في فلسطين بما يخدم أي تدخل للإصلاح والتطوير والنهوض بهذا القطاع.

واوضح "مدى" انه سيعمل على اصدار مؤشر حرية الصحافة بشكل دوري كل عام.