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ميلادينوف: هناك حاجة لتمويل عاجل لمنع انهيار الخدمات بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:00 - 20 سبتمبر 2018
ميلادينوف ميلادينوف
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قال نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن هناك حاجة إلى تمويل عاجل لمنع انهيار الخدمات في غزة.

وأضاف أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط أن على "إسرائيل" تخفيف القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين، مشيرا إلى استمرار الجهود مع دول الجوار لاستقرار الأوضاع في غزة.

وتابع بقوله إن “استخدام إسرائيل للرصاص الحي أمر يزيد من قلق الأمم المتحدة”.

وأكد على أن الأمم المتحدة تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل توفير الدعم المالي لإعادة الإعمار، مطالبا بإطلاق مفاوضات ذات مصداقية بين الجانبين.

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