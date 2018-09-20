ضبط 15 كيس قنب بغرفة نزيل في أحد الفنادق ببيت لحم

ضبطت الشرطة والاستخبارات العسكرية في محافظة بيت لحم، 15 كيسًا بداخلها مادة يُشتبه أن تكون مادة القنب الهندي المهجن "الهايدرو" المجففة والجاهزة للتعاطي بغرفة مروج للمخدرات في أحد فنادق المدينة.

وأوضح الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات مساء اليوم الخميس في تصريح له، أنه وبناءً على معلومات وردت تفيد بترويج شخص موادًا مخدرة في منطقه باب الزقاق والسينما على الفور تم تشكيل فريق مراقبة لمتابعته.

وأضاف ازريقات، أنه يروج في عديد من الأماكن بالمحافظة وتم القبض عليه في منطقة باب زقاق وبالبحث تبين أنه مستأجر غرفة فندقية في أحد الفنادق، حيث يأخذها منها الكميات ويروجها.

وأكد أنه وبعد القبض عليه استصدر إذن تفتيش من النيابة العامة وأثناء التفتيش ضُبطت الأكياس الخمسة عشره بوزن 41 غرام لكل كيس وثلاثة مطاحن مخدرات وربطات أكياس لتعبئه المادة المخدرة وخمس أدوات تعاطي جديدة غير مستخدمة.

وبيّن أنه تم التحفظ على المواد وتوقيف الشخص لحين إحالته للنيابة العامة، مناشدًا أصحاب الفنادق كافة لأخذ الحيطة وإبلاغ الشرطة عن أي تحركات غير طبيعية لأي نزيل.