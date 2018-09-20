5 اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شرق المحافظة الوسطى

اصيب خمسة مواطنين برصاص الاحتلال مساء اليوم الخميس شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال النار صوب الشبان الذين اقتربوا من السياج الامني ما ادى الى اصابة خمسة منهم على الاقل نقلوا جميعا الى مشفى شهداء الاقصى بدير البلح لتلقي العلاج.

و أفاد مراسلنا بأن "وحدة برق" تكمنت من اطلاق عدد كبير من البالونات الحارقة اتجاه غلاف غزة، كما اطلق الشبان صافرات الانذار الوهمية وأشعلوا اطارات السيارات وأطلقوا ايضا بعض البالونات الحارقة.

ويسود جو من التوتر على طول الحدود الشرقية خاصة في ظل نشر قوات الاحتلال مزيد من الاليات العسكرية.