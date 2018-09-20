قتلى و جرحى في اطلاق نار بولاية ميرلاند الأمريكية

قال مسؤولون في الشرطة بولاية ميريلاند الأمريكية إن هناك أنباء عن سقوط "ضحايا" في إطلاق نار وقع، اليوم الخميس، في منطقة بيريمان وطلبت السلطات من السكان تجنب المنطقة.

وقال مكتب رئيس الشرطة المحلية في مقاطعة هارفورد على تويتر "لا يزال الموقف يتطور". وتقع منطقة بيريمان على بعد نحو 55 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من بالتيمور. قال مسئولون في الشرطة بولاية ماريلاند الأمريكية، إن هناك أنباء عن سقوط "ضحايا" في إطلاق نار وقع، اليوم الخميس، في منطقة بيريمان وطلبت السلطات من السكان تجنب المنطقة.

وكشف مكتب رئيس الشرطة المحلية في مقاطعة هارفورد على تويتر "لا يزال الموقف يتطور". وتقع منطقة بيريمان على بعد نحو 55 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من بالتيمور.