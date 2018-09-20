وفد الاحتلال يؤكد لنظيره الروسي أهمية التنسيق الجوي

التقى وفد جيش الاحتلال في موسكو بقيادة قائد سلاح الجو "الاسرائيلي" العميد، عمكيم نوركين مع ضباط سلاح الجو الروسي.

وجاءت اللقاءات في اعقاب سقوط الطائرة الروسية في اجواء سوريا والتي قتل فيها 14 جندياً روسياً.

وقد استعرض الوفد "الاسرائيلي" في لقاءاته محاولات ايران لترسيخ قدم عسكرية لها في سوريا، ونقل اسلحة استراتيجية لحزب الله.

وقال الناطق باسم الجيش بان اللقاءات تمت في اجواء طيبة، وتم التأكيد على المصالح المشتركة للجانبين، و استمرار التنسيق الجوي بينهما.

و وفقاً لصحيفة معاريف، فسيعود الوفد الاسرائيلي لــ "تل ابيب" صباح غدٍ الجمعة.