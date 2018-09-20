الاحتلال يجدد أعمال التجريف لشق طريق استيطاني جنوب بيت لحم

جددت سلطات الاحتلال أعمال التجريف لشق طريق استيطاني واصل ما بين مستوطنة "أفرات" وأراضي خلة النخاع جنوب بيت لحم.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في تصريح له مساء اليوم الخميس، إن قوة من جيش الاحتلال يرافقها طاقم مما يسمى "الادارة المدنية" اقتحموا منطقة خلة النحلة وشرعت جرافاتهم بشق طريق التفافي يوصل إلى مستوطنة "أفرات"، علمًا أن أعمال التجريف بدأت يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن الأهالي وأصحاب الارض تصدوا في المرة الأولى لجراحات الاحتلال ومنعوها من مواصلة أعمالها بعد أن أظهروا الأوراق الثبوتية لملكيتها.