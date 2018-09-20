الحركة الأسيرة تدعو لعدم السماح للاحتلال بالاستفراد بالأسيرات

أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، على عدم السماح لمصلحة السجون بالاستفراد في الأسيرات والإساءة لهن بأي حال من الأحوال.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها اليوم الخميس، إن إدارة سجون الاحتلال أقدمت مؤخرًا على تركيب كاميرات مراقبة في قسم الأسيرات بسجن الشارون، وذلك لتقييد حياتهن والتدخل في خصوصياتهن وزيادة معاناتهن واضطهادهن.

وأضافت أن إدارة السجن أبلغت الأسيرات برفض الخروج للساحة (الفورة) منذ أسبوعين، وتم التواصل مع إدارة السجون لحل المشكلة وإزالة الكاميرات لكن التسويف كان سيد الموقف.

وتابعت أنه جرى اليوم أغلاق كافة الأقسام لمدة ساعتين احتجاجاً على وضع الكاميرات ونصرة للأسيرات، حيث قوبل ذلك بقرار إدارة السجون معاقبة الأسرى وإغلاق الأقسام عليهم حتى نهاية اليوم.