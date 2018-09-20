موسكو تطالب إسرائيل بمعلومات إضافية حول إسقاط "إيل 20"

طالبت موسكو، اليوم الخميس، "إسرائيل" بإمدادها بمزيد من المعلومات حول إسقاط طائرة "إيل 20" قرب الساحل السوري ليل الإثنين - الثلاثاء الماضي، فيما اعتبرت سفارة روسيا في "تل أبيب" أن التصرفات غير المسؤولة وغير الودية" لسلاح الجو الإسرائيلي "عرّضت الطائرة الروسية للخطر".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن تصرف الطيارين الإسرائيليين خلال حادث إسقاط "إيل-20" كان "غير مهني على أقل تقدير".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحافي، إنه "من المتوقع نشر معلومات جديدة حول حادث تحطم الطائرة الروسية إيل -20 في سورية قريباً، حيث ستتم الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بالكارثة، وتورط طياري سلاح الجو الإسرائيلي"، لافتةً إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطيارين الإسرائيليين تصرفوا بطريقة غير مهنية على الأقل".

من جهتها، غردت السفارة الروسية في "تل أبيب"، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بأن موسكو "ترى أن تصرفات سلاح الجو الإسرائيلي، التي عرضت الطائرة الروسية للخطر، وأدت إلى مقتل 15 جندياً، غير مسؤولة وغير ودية".

وأضافت السفارة الروسية: "ستقوم روسيا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للقضاء على تهديد حياة وأمن عسكريينا الذين يقاتلون ضد الإرهاب".

وتزامن هذا التصريح مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مغادرة بعثة برئاسة قائد سلاح الجو، عميكام نوركين، اليوم، إلى موسكو.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، "سيعرض قائد سلاح الجو والبعثة صورة الوضع عن الحادثة بجميع جوانبها، ويشمل المعلومات المُسبقَة والنقاط الرئيسية من نتائج تحقيقات جيش الاحتلال عن الموضوع".