الأسير محمد حواشين يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد مأمون سليم حواشين (19 عاماً) من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أنهاء مدة محكوميته البالغة ثلاثة وعشرون شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 25/10/2016م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة أربعة وعشرون شهراً بتهمة قيامه بنشاطات عسكرية ضد الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر محمد حواشين ولد بتاريخ 11/09/1999م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر محمد حواشين وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.