مهجة القدس: أسرى سجن نفحة يتضامنون مع الأسيرات

أكد أسرى سجن نفحة لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أنهم قاموا اليوم بإغلاق أقسام السجن، ورفع شكوى إلى إدارة السجن وذلك تضامناً مع الأسيرات في سجن الشارون اللواتي ما زلن يرفضن قرار مصلحة السجون تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة السجن.

وأوضح الأسرى لمهجة القدس أن إدارة السجن قامت بمعاقبة السجن وذلك بعدم إخراجهم إلى الساحة عقاباً لهم على إغلاق السجن. وأنه مازالت الأقسام مغلقة منذ صباح اليوم.

وأضافوا أنه تم عقد جلسة مع مدير السجن حول قضية تشغيل الكاميرات في ساحة سجن الشارون، وتم خلال الجلسة بحث خطورة قضية الكاميرات من انتهاك لخصوصية المرأة وما يعنيه لدينا اجتماعياً ودينياً وأخلاقياً.

وأشار الأسرى إلى أن مدير السجن أن الموضوع بيد المدعو (عوفرا) مديرة مصلحة السجون.

جدير بالذكر أن الأسيرات ما زلن يرفضن الخروج لساحة السجن منذ الخامس من سبتمبر الجاري رفضاً لقرار إدارة السجن تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة السجن.