الاحتلال يجدد أعمال التجريف لشق طريق استيطاني جنوب بيت لحم

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الْيَوْمَ الخميس، أعمال التجريف لشق طريق استيطاني واصل ما بين مستوطنة "أفرات" واراضي خلة النخاع جنوب بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها طاقم مما يسمى الادارة المدنية اقتحموا منطقة خلة النحلة وشرعت جرافاتهم بشق طريق التفافي يوصل إلى مستوطنة افرات، علما أن اعمال التجريف بدأت يوم الاثنين الماضي.

يذكر ان الأهالي وأصحاب الارض تصدوا في المرة الأولى لجراحات الاحتلال ومنعوها من مواصلة أعمالها بعد أن أظهروا الأوراق الثبوتية لملكيتها.