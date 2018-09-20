محكمة مصرية تخلي سبيل علاء وجمال مبارك

قررت محكمة جنوب القاهرة، الخميس، قبول الطلب المقدم من علاء وجمال، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة"، وإخلاء سبيلهما بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه.

كما حددت المحكمة جلسة 20 نوفمبر المقبل للنظر في القضية.

وكانت المحكمة قررت في جلستها السابقة، السبت الماضي، حبسهما، وحددت جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.

والرد إجراء قانوني يحق للمتهم اتخاذه في حالات معينة حددها القانون على سبيل الحصر، مثل وجود خصومه بين القاضي وأحد المتهمين أو صلة قرابة بينه وبين أحد المحامين.

ويقضي هذا الإجراء بمنع القاضي من استكمال نظر القضية، وإسنادها إلى هيئة قضائية أخرى.

وأحيل المتهمان، رفقة 3 آخرين، هم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأحمد فتحي وياسر الملواني، في وقت سابق، لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على أكثر من ملياري جنيه مصري بالمخالفة للقانون في القضية المعروفة "بالتلاعب في البورصة".