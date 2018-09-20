سامسونغ تطلق الهاتف "الوحش"

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية رسميا، عن إطلاقها هاتفا جديدا، وصف بأنه سيكون بمثابة "وحش" يمكن اكتساح منافسيه.

أطلقت "سامسونغ"، بحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، هاتفها الجديد "غلاكسي أيه 7"، والذي يتمتع بعدد كبير من الميزات الجديدة الاستثنائية، أبرزها تزويده بـ3 كاميرات خلفية.

وأوضحت أن الكاميرات الثلاث الخلفية لهاتف "سامسونغ غلاكسي أيه 7" ستأتي بدقة 24 و8 و5 ميغابيكسل، فيما سيزود الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

وتتيح تقنية الكاميرا الجديدة إمكانيات متميزة لتحسين المشاهد والتصوير بصورة ذكية، حيث يمكنها تحديد الجسم المراد تصويره، وضبط درجات التباين والسطوع والألوان بصورة آلية، لتخرج الصورة على أفضل حالاتها.

كما أن الكاميرات الثلاث يمكنها أن تدمج البيكسلات مع بعضها البعض للحصول على أفضل صورة ممكنة، في ظروف الإضاءة المنخفضة والطقس السيئة.

وتم دعم هاتف "غلاكسي أيه 7" بشاشة بقياس 6 بوصات من نوع "سوبر أموليد" بدقة عرض 2220×1080 بيكسل.

كما تم تزويد هاتف "سامسونغ" الأحدث بمعالج خارق ثماني النواة بسرعة 2.2 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتي 4 و6 غيغابايت، وسعتي تخزين داخية64 و128 غيغابايت، وبطارية بقدرة 3300 ميللي أمبير في الساعة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "سامسونغ غلاكسي أيه 7" بأربع ألوان، هي: الأزرق والأسود والذهبي والوردي.

ولم تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن السعر المتوقع أن يتم طرح "غلاكسي أيه 7" به حتى الآن، فيما ستبدأ عمليات بيعه هذا الخريف.