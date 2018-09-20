"غلاف غزة" يحترق

اندلعت منذ صباح اليوم الخميس، حرائق عدة في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل إطلاق بالونات حارقة من الشبان الثائرين ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار ورداً على جرائم الاحتلال باستهداف المتظاهرين السلميين.

ووفقاً لمتابعة مراسلنا لما ينشره إعلام الاحتلال عن اندلاع الحرائق منذ صباح اليوم الخميس، فقد تبين أن 15 حريقاً اندلعت في المستوطنات المحاذية للقطاع وكان نصيب مستوطنة بيئري أكثر من 5 حرائق ونيرعام أكثر من 4 حرائق فيما اندلعت الحرائق في مستوطنات محاذية للقطاع مثل مستوطنة ريعيم وسدوت هنيجف وجبار عام وسديروت.

وذكر إعلام الاحتلال أن قوات الاحتلال سيطرت على الحرائق التي اندلعت في المستوطنات بفعل البلالين الحارقة، مؤكدة وقوع خسائر فادحة جراء الحرائق التي أصابت الأحراش الزراعية.

ولجأ الفلسطينيون لاستخدام البالونات الحارقة رداً على انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية باستهداف الأطفال والنساء والشيوخ خلال مشاركتهم السلمية في مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت بتاريخ (30 /3/2018) للمطالبة بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها كسر الحصار عن القطاع والعودة إلى الأراضي المحتلة.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار حتى اليوم 180 فلسطينيًا بينهم 30 طفلًا، إلى جانب إصابة قرابة الـ 20 ألف مواطن بجراح مختلفة، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة في غزة.