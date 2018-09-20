السيد نصر الله: الجيش الإسرائيلي الذي كان يهدد باجتياح بيروت لم يعد موجوداً

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التزام الإيماني والعقائدي والجهادي بقضية فلسطين والقدس والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ورأى السيّد نصر الله أنه "من واجبنا الوقوف إلى جانب إيران التي تدخّل إلى استحقاق خطير هو بدء تنفيذ العقوبات الأميركية"، موضحاً أنّ طهران تُعاقَب من قبل واشنطن لأنها ترفض أن يصادر أحد قرارها أو أن ينهب أحد ثروتها.

وأكد أنّ "إسرائيل" تعلم أنّ محور المقاومة "عائد أقوى من أي زمن مضى"، لافتاً إلى أنّ العدو يدرك أنّ نقاط ضعفه باتت مكشوفة ويعرف جيداً نقاط القوة التي نمتلكها.

وأضاف أنّ "العدو يعرف أن هناك متغيّرات كبرى حصلت في المنطقة لم يكن يتوقعها"، مؤكداً أن "المقاومة تملك امكانيات تسليحية بما يجعل إسرائيل تواجه مصيراً لم تتوقعه إذا فرضت حرباً على لبنان، والإسرائيلي يتهيب أي معركة في المنطقة وخصوصاً مع لبنان ويعلم أن أي حرب ستكون لها تداعيات كبيرة".

وشدد نصر الله على أن "الجيش الإسرائيلي الذي كان يهدد باجتياح بيروت لم يعد موجوداً".

وتوجه إلى الإسرائيليين بالقول "إن الله مدّ في عمري وأنتم تسعون في الليل والنهار لقتلي ولكنكم فشلتم ووجودي هو دليل على فشلكم".