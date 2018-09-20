اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض

تمكن التلسكوب "TESS" التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، من اكتشاف كوكبين شبيهن بالأرض، دون تأكيد نهائي حول إمكانية وجود حياة عليهما.

وكشفت ناسا بأن الكوكب "Pi Mensae c"، قد لا يكون مناسبا للحياة، إلا أن تأكيد ذلك سيتطلب المزيد من الأبحاث.

ويصنف الكوكب المُتكشف على أنه "نجم ثانوي قزم"، أصفر اللون، ويبعد عن مجموعتنا الشمسية مسافة 60 سنة ضوئية، ويمتد العام فيه لمدة 6.27 أيام.

وإلى جانب هذا الكوكب، اكتشف التلسكوب وجود كوكب آخر أطلق عليه اسم "Pi Mensae b"، يعادل حجمه 10 أضعاف حجم المشتري، وتتكون السنة من 2100 يوم، وفق ما نقل موقع CNET.

ويعد الكوكب الثاني مشعا للغاية، مما قد يؤشر إلى عدم توفر غلاف جوي. كما أنه يدور حول نجم ثانوي منخفض البريق.

وأطلقت "ناسا" التلسكوب TESS في أبريل الماضي، إلا أنه بدأ العمل في الفضاء منذ 25 يوليو، وأرسل أول صورة له في الشهر الماضي.