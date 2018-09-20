مفاجئة تحدث لأول مرة في تصنيف الفيفا لمنتخبات كرة القدم

للمرة الأولى منذ اعتماد التصنيف الخاص بالمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ 25 سنة، يتساوى منتخبان في الصدارة، هما فرنسا بطلة العالم وبلجيكا الثالثة في نهائيات مونديال روسيا.

وانضم منتخب "الشياطين الحمر" البلجيكي إلى منتخب "الديوك" الفرنسي في صدارة التصنيف، علما أن فرنسا المتوجة بطلة للعالم في 15 تموز/يونيو الماضي بفوزها على كرواتيا 4-2 على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، كانت تصدرت في 16 آب/اغسطس الماضي التصنيف للمرة الأولى منذ العام 2002، بعد إحرازها اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها بعد الأول على أرضها عام 1998.

إلا أن بلجيكا أفادت من تحقيقها فوزين في مباراتيها الأخيرتين، وخصوصا على إيسلندا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، لتتساوى نقاطا وفرنسا في صدارة اللائحة بـ 1729 نقطة.

وشهدت لائحة المنتخبات العشرة الأول تراجع الدنمارك من المركز التاسع إلى المركز العاشر وتثبيت إسبانيا في هذا المركز بعدما تقاسمتاه في التصنيف الأخير الشهر الماضي. وارتقت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات ثلاثة مراكز وأصبحت في المركز الثاني عشر.

عربيا، أصبحت تونس الأولى عربيا، في المركز الثالث والعشرين (+1)، والمغرب في الخامس والأربعين (+1)، ومصر في الرابع والستين (+1)، فيما تراجعت الجزائر إلى المركز التاسع والستين (-3) والسعودية إلى الحادي والسبعين (-1) وسوريا إلى الرابع والسبعين (-1) وارتقى لبنان إلى السابع والسبعين (+2) بالتساوي مع الإمارات التي حافظت على موقعها.

وتراجعت سلطنة عمان إلى المركز الخامس والثمانين (-1)، وبقي العراق في التاسع والثمانين وتقدمت قطر إلى الرابع والتسعين (+4) وليبيا إلى التاسع والتسعين (+2) وتراجعت فلسطين إلى المركز المئة (-1).

وفي ما يأتي ترتيب المنتخبات الـ 10 الأوائل:

1- بلجيكا

فرنسا

3- البرازيل

4- كرواتيا

5- الأوروغواي

6- إنكلترا

7- البرتغال

8- سويسرا

9- إسبانيا

10- الدنمارك