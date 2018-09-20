مؤشر القدس ينخفض بنسبة 0.93%

أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي الممتد من فترة 16/09/2018-20/09/2018 عند مستوى 537.22 نقطة منخفضاً ما قيمته 5.07 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.93%، ويأتي ذلك على خلفية انخفاض مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والاستثمار والخدمات حيث كانت التغيرات على النحو الآتي: البنوك والخدمات المالية انخفض بنسبة 0.56% فيما أغلق مؤشر الصناعة مرتفعاً بنسبة 0.07%، ومؤشر التأمين أغلق مرتفعاً بنسبة 0.02% وانخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.87% كما انخفض كذلك مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.20%.

وعقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور تم خلالها تداول 3,987,134 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 10,773,404 دولاراً أمريكياً نفذت من خـلال 714 عقد. وتم تداول 31 شركة من أصل 48 شركة مدرجة حيث شهدت 3 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 15 شركة واستقرت أسعار أسهم 13 شركة أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ما يقارب 1.7 مليون دولار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 28.50%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.33% حيث بلغت حوالي 3.75 مليار دولار أمريكي.

للإطلاع على التقرير برجاء زيارة الرابط التالي:

http://www.pex.ps/PSEWebSite/publications/PEXWeeklyReport-20180920.pdf