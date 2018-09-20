لجنة الانتخابات تنهي تدرب طواقم الاقتراع تحضيراً لانتخابات الإعادة

أنهت لجنة الانتخابات المركزية تدريب موظفي الاقتراع والفرز الذين سيعملون في خمس هيئات محلية في محافظات الضفة الغربية، استعداداً لإجراء انتخابات الإعادة لمجالسها المحلية يوم 22 أيلول الحالي.

وقد عقدت اللجنة يوم أمس واليوم 19/20 أيلول 5 دورات تدريبية لا مركزية مدة كل منها يوم واحد، استهدفت تدريب 111 موظف وموظفة للعمل كطواقم اقتراع وفرز في 8 مركز اقتراع في الهيئات المحلية، وزودتهم بجميع الأدلة والمواد المطبوعة التي توضح كافة الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وتضمنت الدورة التدريبية (إلى جانب إجراءات الاقتراع والفرز) إجراء محاكاة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها وتفاصيلها لاطلاع المتدربين عليها، وكذلك تدريب الطواقم على التعامل مع الناخبين بمختلف شرائحهم، وقواعد السلوك الخاصة بمختلف شركاء العملية الانتخابية من مرشحين ووكلائهم ومراقبين وصحفيين وضيوف، وكذلك كيفية التعامل مع الشكاوى والملاحظات المقدمة، وخطة الاتصال بين الميدان وغرفة العمليات المركزية التابعة للجنة الانتخابات.

جدير بالذكر أن الهيئات المحلية الخمس التي ستجري بها انتخابات الإعادة هي المزرعة الشرقية وبيرزيت من محافظة رام الله والبيرة، قيرة من محافظة سلفيت، وعزون عتمة من محافظة قلقيلية، إضافة الى سيلة الظهر من محافظة جنين.