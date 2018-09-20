لن تصدق جحم تأثير الصحة النفسية على البشرة!

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن 75% من مشاكل البشرة ترجع للتوتر النفسي واختلال التوازن الهرموني، وذلك ‫وفقا لدراسات علمية حديثة.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التوتر النفسي الدائم يتسبب في ‫إفراز الجسم هرمون الكورتيزول بشكل متزايد، وزيادة الإفرازات الدهنية ‫والمواد المحفزة للالتهابات، وتكون النتيجة الحتمية حينئذ ظهور حبوب ‫وبثور ومواضع احمرار وحكة.

‫وبعد التحقق من أن مشاكل البشرة ترجع إلى التوتر النفسي -بعد استبعاد ‫العوامل الوراثية والمؤثرات البيئية والأمراض الجلدية- ينبغي حينئذ ‫محاربة التوتر من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا ‫والتأمل وتمارين التنفس.